Calciomercato Milan, Damiani Jr su Jashari: “Il Bruges non farà sconti”

Il calciomercato del Milan procede a rilento. Per ora un solo innesto: Samuele Ricci. Oggi sarà il giorno di Luka Modric, che verrà ufficializzato come nuovo giocatore rossonero nelle prossime ore. Il reparto di centrocampo, però, non è ancora considerato completo dalla dirigenza e da Allegri. Il tassello mancante, e tanto desiderato, risponde al nome di Ardon Jashari. Come si concluderà questa sorta di telenovela di mercato?