Vaciago su Vlahovic: “Questa storia finirà malissimo, la gestione è stata demenziale”

“Che finisse così era scontato fin dall’anno scorso, quando la vicenda Vlahovic è stata gestita in modo vagamente demenziale. Prima il tentativo di rilanciarlo, poi il piano per affossarlo da gennaio in poi con l’ingaggio di Kolo Muani e con il declassamento a panchinaro fisso, una mossa che ha ottenuto un duplice effetto: Dusan ha perso appeal sul mercato e si è ulteriormente logorato il suo rapporto con la società. Rapporto che già non era idilliaco. Il risultato finale è la cementificazione del muro contro muro di queste settimane, che blocca la Juve e mette a rischio il futuro dell’attaccante. Adesso, infatti è una partita di poker, in cui sia la società che il centravanti stanno rischiando e giocano sul filo del bluff la loro partita. Vlahovic, in questo momento, ha certamente una posizione più forte, perché in mano ha l’asso di un contratto da 12,5 netti a stagione, garantiti fino a giugno 2026. Da sola, quella carta può valergli tutta la posta sul tavolo. Ma poi? Dal primo settembre, la Juventus potrebbe relegarlo ai margini della squadra e Vlahovic rischierebbe di perdere la convocazione della Serbia al Mondiale e, soprattutto, di vedersi ulteriormente svalutato (dopo due stagioni non proprio brillanti), quindi con meno chance di trovare un ricco contratto”.