"Quando sul piatto c'è un aspetto economico importante, vanno a decadere certe ambizioni. E' difficile puntare il dito su Retegui e altri visti i soldi in ballo. In virtù di quello che ha detto Gattuso, per me può perdere la Nazionale. Serve prendere giocatori funzionali e che giocano in campionati allenanti"