Slot su Diogo Jota: “Era un campione per la sua famiglia, il suo paese e il club”

"È difficile trovare le parole giuste e fare le cose giuste. Cosa è appropriato? Possiamo allenarci di nuovo? Possiamo ridere di nuovo? Possiamo essere arrabbiati per una decisione sbagliata? Forse dovremmo affrontare questa situazione come lo era Jota: sempre se stesso, in ogni situazione. Che parlasse con me, con i suoi compagni di squadra o con lo staff, è rimasto fedele a se stesso. Se vuoi ridere, ridi. Se vuoi piangere, piangi. Se vuoi allenarti, allenati. E se non vuoi, non devi. Sii te stesso. Non pensare di dover essere diverso da ciò che ti dicono le tue emozioni."