Stauch: “Jashari? È un giocatore che può fare la differenza a livello internazionale”

L''allenatore della nazionale svizzera Under 21, Sascha Stauch, ha espresso la sua opinione su Ardon Jashari, seguito dal Milan

L'allenatore della nazionale svizzera Under 21, Sascha Stauch , ha espresso la sua opinione su Ardon Jashari in un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport , discutendo le prospettive e il futuro del giovane talento. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Devo ammettere che non lo conoscevo, me l’hanno segnalato e ho iniziato a seguirlo. Mi ha sorpreso. Ha gamba, fisicità e si inserisce benissimo. Avevo bisogno di un giocatore così. Mi sentivo spesso con il suo allenatore Mario Frick, commentavamo i suoi grandi miglioramenti fatti. È un giocatore che per fisicità e tecnica può fare la differenza a livello internazionale”.