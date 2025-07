Berti: “Pioli è un allenatore importante, ma avrei preferito Sarri”

Gianluca Berti, ex portiere della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per parlare del ritorno di Pioli, ex Milan

Gianluca Berti , ex portiere della Fiorentina , è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Weekend". Nel corso del suo intervento, Berti ha parlato anche del ritorno alla Viola di Pili, ex allenatore del Milan:

Berti sul mercato viola: "Al posto di Dzeko avrei scelto un giovane in prospettiva"

"Hanno preso due giovani di belle speranze dall'Empoli e soprattutto vale per Fazzini che ha colpi da grande calciatore ma vengono entrambi da piazza con meno pressioni. Le altre mosse di rinnovo vanno tutte bene mentre al posto di Dzeko, che è un grande attaccante e ci darà un grande aiuto in termini di gol, avrei scelto un giovane anche in prospettiva e per il futuro al posto di Kean quando andrà via".