Milan-Juventus Femminile: record di ascolti su ‘Sky Sport’

Milan-Juventus Femminile, ascolti da record per la partita!

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola ha sottolineato un dato molto importante su Milan-Juventus di lunedì sera. La gara, valida per la 4^ giornata del campionato di Serie A Femminile, vinta 0-1 dalle bianconere (rigore di Cristiana Girelli), ha fatto registrare il record di ascolti su ‘Sky Sport‘. La sfida Milan-Juventus Femminile, disputatasi come noto a San Siro e trasmessa su ‘Sky Sport Uno‘ e ‘Sky Sport Serie A‘, ha incollato, davanti la televisione, 127mila spettatori di media e ben 521mila spettatori unici. Si tratta del match del massimo campionato femminile più seguito di questa stagione. LEGGI QUI IL NOSTRO COMMENTO AL MATCH >>>