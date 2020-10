Milan-Juventus Femminile 0-1: gol e highlights del match

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – Lunedì sera, a San Siro, la sfida Milan-Juventus, valevole per la 4^ giornata del campionato di Serie A Femminile, è terminata 0-1 per le bianconere. Ha deciso il match il calcio di rigore di Cristiana Girelli. Rivediamo, in questo video tratto dal canale ‘YouTube‘ ufficiale di A.C. Milan, gol e highlights del match delle Rossonere allenate da Maurizio Ganz.

LEGGI QUI IL NOSTRO COMMENTO AL MATCH >>>