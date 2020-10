PM – Milan-Juventus Femminile 0-1: fischio finale a San Siro. Decide Girelli

LIVE MILAN-JUVENTUS FEMMINILE

Si chiude con una sconfitta la prima volta del Milan Femminile a San Siro. Ecco il resoconto del match!

94′ – Fischio finale a San Siro: vince la Juventus, grazie al rigore della Girelli nei primi minuti del primo tempo

90′ – CLAMOROSA chance per Debora Salvatori Rinaldi... Riceve una sponda di testa, calcia a botta sicura: palla alta. Che peccato!

89′ – Dentro Vitale, Rinaldi e Spinelli per il Milan Femminile. Tutti all’attacco!

77′ – Altro pericolo creato dalle rossonere: sponda aerea di Dowie per Giacinti, che di testa spara alto da ottima posizione!

75′ – Occasione clamorosa per il Milan: cross da destra (alla Suso), la Bergamaschi anticipa il portiere ma non dosa la forza e la palla finisce altissima. Che peccato.

66′ – Bonansea sfila sulla linea del fuorigioco, incrocia col destro: palla fuori. Il Milan si sta disunendo: attenzione

57′ – Grande giocata della Dowie sull’esterno destro, poi rossonera fermata poco prima di calciare

55′ – Dominio rossonero in questo secondo tempo!

54′ – Gran palla di Tucceri da calcio piazzato: rossonere vicine al gol, ma segnalato fuorigioco

1′ – Nessun cambio per entrambe le squadre

1′ – Inizia il secondo tempo a San Siro. Le ragazze rossonere devono rimontare lo 0-1 di svantaggio. Forza Milan!

Resoconto primo tempo!

45’+1′ – Fine primo tempo a San Siro. Bianconere in vantaggio grazie al calcio di rigore trasformato dalla Girelli

45′ – Ultima azione rossonera da destra, cross in mezzo: arriva poco dopo la Dowie

42′ – Natasha Dowie, numero 10 rossonero, prova il destro a giro dal limite. Palla fuori non di molto

37′ – Il Milan prova ad impensierire le bianconere, ma non riesce a pungere come vorrebbe

31′ – Cernoia per Girelli… Che pericolo per la porta rossonera. Si salva il Milan

17′ – Tucceri prova il tiro-cross dai 30 metri, nulla di fatto per le rossonere

12′ – GOL JUVENTUS – Dal dischetto va la Girelli, che spiazza il portiere rossonero

11′ – Conc stende Cernoia in area: calcio di rigore per la Juventus

1′ – Calcio d’inizio a San Siro. Forza Milan!

Tutto pronto per la prima, storica, volta di un match femminile allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro!

Tra pochissimo il calcio d’inizio a San Siro.

Le dichiarazioni pre-partita di Valentina Giacinti.

Ecco la diretta testuale del big-match di San Siro tra Milan e Juventus Femminile

Sono state rese note le formazioni ufficiali di questo Milan-Juventus Femminile a San Siro: vediamole insieme!

CLASSIFICA E CURIOSITA’

-Le due squadre sono a punteggio pieno e si giocano la prima posizione. QUI CLASSIFICA E PROSSIMO TURNO

-Si gioca a San Siro davanti a 1000 spettatori (prima gara della Serie A femminile aperta al pubblico)

-Sarà una sfida tra bomber: Giacinti vs Girelli. Le due attaccanti hanno vinto 4 delle ultime 5 classifiche marcatori

–I risultati dell’ultimo turno

INTERVISTE PRE MILAN-JUVENTUS

Prima del match, questo pomeriggio, hanno parlato Maurizio Ganz, tecnico del Milan Femminile e Valentina Bergamaschi, giocatrice rossonera: ecco le loro dichiarazioni.

CHI E’ L’ARBITRO DELLA PARTITA?

Milan-Juventus del campionato di Serie A Femminile sarà diretta dal signor Matteo Marcenaro della sezione A.I.A. di Genova. Marcenaro sarà coadiuvato dagli assistenti Francesco Santi di Prato e Dario Garzelli di Livorno.

IL CAMMINO DI MILAN E JUVENTUS

La Juventus Women, allenata da Rita Guarino e Campione d’Italia in carica, ha vinto 2-0 a Verona, poi 4-3 in casa contro le Empoli Ladies e, infine, ha battuto 2-0 in casa San Marino. Sarà, dunque, uno scontro al vertice tra Rossonere e bianconere.

Il Milan Femminile di Maurizio Ganz arriva all’appuntamento con 9 punti in classifica, conquistati nelle prime 3 giornate. Dopo l’esordio vincente, 1-0, in casa contro la Florentia, sono arrivati il successo esterno a San Marino (5-0) e di quello, nuovamente in casa, contro la Pink Bari (3-1).

LA DIRETTA DI MILAN-JUVENTUS FEMMINILE

MILAN NEWS – Amici di ‘PianetaMilan.it‘, benvenuti a San Siro, dove tra poco, alle ore 20:45, si disputerà Milan-Juventus, gara valida per la 4^ giornata del campionato di Serie A Femminile. Restate con noi per non perdervi la diretta testuale del match delle Rossonere di Maurizio Ganz.

SCOPRI COM’È FINITA LA SESSIONE DI MERCATO DEL MILAN >>>