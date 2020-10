Mercato Milan – Maldini, colpo finale. Le ultime

MILAN, NEWS IN AGGIORNAMENTO

MERCATO MILAN NEWS – Ultime ore di calciomercato, con il gong fissato per ore 20.00. Paolo Maldini cerca ancora il botto finale. O meglio, i botti finali. Al Milan infatti servirebbero ancora un difensore centrale, un centrocampista e un attaccate. Ma non ci sono solo gli acquisti. I rossoneri devono anche completare il mercato in uscita, cercando di piazzare gli ultimi esuberi. Questa la situazione in costante aggiornamento. Le ultime news:

DIFESA – Un difensore centrale è la priorità di mercato del Milan, con Pioli che ha invocato un rinforzo anche ieri sera dopo Milan-Spezia, 3^ giornata di Serie A. Maldini e Massara stanno stringendo per Kabak dello Schalke 04 e Rudiger del Chelsea, ma rimangono ostacoli economici. Domanda e offerta si sono avvicinate. Una quindicina di milioni il budget a disposizione dei due dirigenti rossoneri. La prima squadra che accetterà la proposta del Milan, chiuderà presumibilmente la trattativa. Occhio ai colpi di sorpresa però. Siamo all’ultimo giorno..

CENTROCAMPO – Usciti Brescianini e Pobega, al Milan manca il quarto mediano da alternare a Bennacer, Kessie e Tonali, preso in prestito oneroso con riscatto dal Brescia. L’alternativa sarebbe adattare Krunic davanti alla difesa, anche se ha caratteristiche più da mezzala. Persi Florentino Luis (andato al Monaco) e Bakayoko (Napoli), rimane forte il nome di Soumarè. Ma il costo del fortissimo giocatore del Lille (ecco chi è? La scheda) rimane alto. Non è escluso che emerga un nome last minute.

ATTACCO – Viste le condizioni strappate dalla Juventus, rimane il rimpianto Federico Chiesa. Dopo Brahim Diaz, Hauge ha infoltito il reparto dei trequartisti, che numericamente è a posto così. Attenzione però alle occasioni finali di mercato. Il profilo più interessante resta Luka Jovic del Real Madrid, magari in prestito secco, visti i buoni rapporti con Florentino Perez.

CESSIONI – Il mercato del Milan si deve completare anche in uscita. Laxalt è in attesa di una sistemazione, mentre sulla corsia di destra ci sono troppi terzini. Con Calabria, Kalulu e Diogo Dalot, Conti (infortunato) è chiuso e potrebbe partire. Anche per lui, più facile si faccia un prestito che una cessione definitiva. Dovesse arrivare un centrocampista, partirebbe anche Krunic, sondato da più squadre nelle ultime settimane.

