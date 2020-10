Calciomercato Milan – Laxalt in uscita: andrà al Celtic

Calciomercato Milan, vicina la cessione di Laxalt

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Diego Laxalt, classe 1993, è molto vicino a lasciare il Milan. Secondo quanto riferito da ‘gianlucadimarzio.com‘, infatti, il laterale mancino uruguaiano è ad un passo dalla cessione in prestito al Celtic. Tante squadre, in questo periodo, si sono interessate a Laxalt, chiuso in rossonero da Theo Hernández. Alla fine, però, quella scozzese è risultata la soluzione più credibile e dovrebbe concretizzarsi in queste ultime ore di calciomercato. Ironia della sorte: Laxalt sfiderà i rossoneri nel Gruppo H di Europa League. DIFESA MILAN, ARRIVERÀ ANCORA QUALCUNO? LE ULTIME DI DI MARZIO >>>