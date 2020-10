Calciomercato – Chiesa alla Juventus: cifre e dettagli dell’affare

ULTIME NOTIZIE MERCATO NEWS – Ancora aggiornamento su Federico Chiesa che però, ormai è noto, non verrà al Milan. Piuttosto, è vicinissimo l’arrivo alla Juventus. Ecco le ultimissime da Nicolò Schira su Twitter e Gianluca Di Marzio su Sky Sport:

“Prestito biennale oneroso con diritto di riscatto che diventerà obbligo a determinate condizioni la formula di Federico Chiesa alla Juventus. L’esterno della Fiorentina firmerà quinquennale da €4,5M netti a stagione più bonus“.

Di Marzio ha aggiunto su Sky Sport: “Accordo tra Chiesa e Juve: 2 milioni di prestito per il primo anno, 8 per il secondo anno. E obbligo di riscatto a 40 milioni di euro al verificarsi di una di queste tre condizioni: piazzamento tra le prime 4, che Chiesa giochi il 60% delle partite per almeno 30 minuti, e almeno 10 gol e 10 assist (nelle due stagioni sportive). Ora Chiesa deve rinnovare con la Fiorentina: il giocatore chiede gli stessi soldi che gli garantisce la Juve, per cautelarsi. La Fiorentina ha risposto negativamente al momento”.

