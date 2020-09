Serie A femminile 2020/21: classifica, calendario, prossimo turno

SERIE A FEMMINILE 2020/2021 – Il calendario del campionato femminile prevede un girone unico di 12 squadre. Questo il programma completo della 4^ giornata, con orari e informazioni su dove vedere le gare in tv. Più in basso trovi regole e notizie utili per seguire al meglio la Serie A femminile. Nelle prossime schede anche la classifica aggiornata e il prossimo turno.

4^ GIORNATA

Il quarto turno di Serie A femminile si giocherà il 4 ottobre. Devono ancora essere definiti gli orari e le dirette tv delle partite. Tra le gare spicca il big match tra Milan e Juventus, le prime due classificate della stagione 2019/20 e le principali pretendenti per lo Scudetto.

Roma – Verona Women

Fiorentina – Sassuolo

Milan – Juventus

Napoli – Inter

Pink Bari – Empoli Ladies

San Marino Academy – Florentia San Gimignano

Dove vederla in tv?

La serie A femminile viene trasmessa su Sky Sport. Non tutte le gare, però. La tv satellitare ha acquistato un pacchetto di 50 partite tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Per esigenze di trasmissione e diffusione audiovisiva, il calendario potrà subire variazioni di giorno e orario delle gare trasmesse. Cambiamenti che saranno comunicati tempestivamente dalla Divisione Calcio Femminile.

Quando giocano le squadre?

Le gare avranno inizio il sabato e verranno disputate secondo il calendario pubblicato con apposito Comunicato Ufficiale.

Quanto dura il campionato femminile?

Il campionato femminile ha avuto inizio sabato 22 agosto 2020 e terminerà domenica 23 maggio 2021.

Regole: retrocesse e qualificate in Champions

La squadra prima classificata vince lo scudetto ed insieme alla seconda classificata acquisisce il diritto di partecipare alla UEFA Women’s Champions League 2021-2022. Retrocedono direttamente in Serie B le ultime due squadre classificate (in undicesima e dodicesima posizione).

CLICCA PER LEGGERE

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

RISULTATI E CALENDARIO COMPLETO