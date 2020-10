Serie A Femminile, Empoli-Milan 0-3: super Giacinti, assist e gol

ULTIME NOTIZIE MILAN FEMMINILE NEWS – Si è conclusa la sfida tra Empoli Ladies e Milan Femminile, valida per la quinta giornata di Serie A. Ecco il resoconto del match giocatosi allo stadio Monteboro.

Rossonere avanti nel primo tempo con un gol di Jane su assist di Giacinti. Poco prima e poco dopo il vantaggio, il Milan Femminile è andato vicino al gol con occasioni importanti e ben costruite. Nella ripresa partono ancora bene le ragazze di Mister Ganz, ma non trovano il gol. Rischiano qualche attacco avversario, ma all’80’ arriva il gol che mette il ghiaccio alla partita: lo segna Valentina Giacinti, oggi in gran forma. Chiude definitivamente il match il gol di Linda Tucceri, direttamente su calcio di punizione al 90′.

Vittoria preziosa per il Milan Femminile, che riscatta la sconfitta nel turno precedente contro la Juventus e guadagna tre punti in trasferta contro un ottimo Empoli che in questo inizio di stagione aveva già ottenuto 9 punti. Ora le rossonere volano in testa alla classifica a quota 12 punti, in attesa della Juventus che ha una partita in meno.

BILANCIO MILAN, L’ANALISI DEL ROSSO DI 196M >>>