CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 7 ottobre 2020

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, mercoledì 7 ottobre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ in edicola questa mattina, tra i giornali, è quello che parla di un piano playoff per terminare il campionato di Serie A in caso di nuove problematiche sanitarie. Il tutto mentre Roberto Mancini, Commissario Tecnico della nostra Nazionale, ha attaccato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, alla vigilia di Italia-Moldova.

In alto, sotto la testata, le parole di Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, molto duro nei confronti di Federico Chiesa, ceduto alla Juventus. Poi, le squalifiche comminate a Ciro Immobile (Lazio) e Stefano Sensi (Inter): soltanto un turno di stop. Presentate, infine, le liste per Champions ed Europa League: quanti top player rimasti a casa!

