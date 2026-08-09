Kōnstantinos Karetsas, ex obiettivo di mercato del Milan poi finito al Borussia Dortmund, segna una rete spettacolare in amichevole contro l'Arsenal: il video
Gli esuberi del Milan: chi li vuole, quanto costano e cosa potrebbe succedere
Fino a poche settimane fa, l'obiettivo numero uno del Milan per la trequarti era Kōnstantinos Karetsas, trequartista classe 2007 in uscita dal Genk. La dirigenza rossonera ha avuto diversi contatti diretti con il suo entourage, ma la concorrenza del Borussia Dortmund ha fatto saltare tutto. Il club tedesco è stato più rapido a trovare un'intesa con il giocatore, per poi trattare direttamente con la società belga. Le parti hanno raggiunto un accordo nel giro di pochi giorni, grazie ad un offerta da 32 milioni di euro più 5 di bonus del BVB. Nella prima uscita da calciatore del Borussia Dortmund, il talento greco si è messo in mostra con una rete spettacolare realizzata nell'amichevole contro l'Arsenal.
Milan, numeri di KaretsasNella stagione appena terminata, Karetsas ha collezionato 49 presenze con la maglia del Genk, impreziosite da 3 reti e 18 assist (secondo miglior assistman in Jupiler Pro League alle spalle di Christos Tzolis), per un totale di 3244 minuti in campo. Di seguito alcune delle statistiche più significative della sua annata:
- 59 dribbling riusciti (45%)
- 66 occasioni create
- 63 falli conquistati
- 33 cross riusciti
Il super gol di Karetsas contro l'ArsenalGuida la ripartenza del Borussia Dormund, punta Gabriel, si sposta la palla e la piazza sotto l'incrocio di mancino: qui sotto il video del gol di Karetsas contro l'Arsenal.
Caricamento post Instagram...
Gli obiettivi del Milan per la trequartiPer rinforzare la trequarti di Ruben Amorim, il Milan resta focalizzato su altri obiettivi. In questo momento, in cima alla lista della dirigenza rossonera ci sono tre profili: Matias Soulé della Roma, Ethan Nwaneri dell'Arsenal e Dario Osorio del Midtjylland. L'eventuale affondo su uno di questi tre giocatori dipende però dalla partenza di Rafael Leao. Sul portoghese è vivo l'interesse del Galatasaray, ma ancora non è stato raggiunto un accordo con il Milan, che valuta il giocatore tra i 50 e i 60 milioni di euro
© RIPRODUZIONE RISERVATA