Fino a poche settimane fa, l'obiettivo numero uno del Milan per la trequarti era Kōnstantinos Karetsas, trequartista classe 2007 in uscita dal Genk. La dirigenza rossonera ha avuto diversi contatti diretti con il suo entourage, ma la concorrenza del Borussia Dortmund ha fatto saltare tutto. Il club tedesco è stato più rapido a trovare un'intesa con il giocatore, per poi trattare direttamente con la società belga. Le parti hanno raggiunto un accordo nel giro di pochi giorni, grazie ad un offerta da 32 milioni di euro più 5 di bonus del BVB. Nella prima uscita da calciatore del Borussia Dortmund, il talento greco si è messo in mostra con una rete spettacolare realizzata nell'amichevole contro l'Arsenal.

Milan, numeri di Karetsas

59 dribbling riusciti (45%)

66 occasioni create

63 falli conquistati

33 cross riusciti

Il super gol di Karetsas contro l'Arsenal

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Gli obiettivi del Milan per la trequarti