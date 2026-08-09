Calciomercato, il Milan al lavoro: altri contatti per Osorio e Soulé

Calciomercato Milan, nuovi contatti del Diavolo per Matias Soulé della Roma e per il cileno Dario Osorio. Le richieste economiche dei club
Gli esuberi del Milan: chi li vuole, quanto costano e cosa potrebbe succedere
Il Milan di Amorim non sembra ancora completo: dalle amichevoli estive si evince che serva qualità in attacco e sulle fasce. Non è un caso che restino vive le voci proprio per quanto riguarda questi due reparti: serve un esterno di qualità e un trequartista di piede mancino.
Come scrive Il Corriere dello Sport, ieri si sono verificati nuovi contatti telefonici con gli agenti di Matias Soulé della Roma e di Dario Osorio, esterno destro cileno. Per il secondo il Midtjylland chiede 20 milioni di euro e non è disposto a scendere da questa cifra. Per il primo è probabile che i giallorossi chiedano più di 30 milioni di euro.
Le condizioni per il mercato in entrata: Leão ed EstupiñánPer il Diavolo resta fondamentale la possibile cessione di Leão: senza l'uscita del portoghese (che può portare 50 milioni nelle casse dei rossoneri) resta improbabile che i rossoneri investano altri soldi nel reparto avanzato dopo i 70 per Ramos.
I numeri di Matias Soulé in Serie ASoulé ha giocato in stagione 28 partite da titolare in Serie A con la maglia della Roma. Questi i suoi numeri:
- 6 gol e 5 assist
- 3.96 xG (gol attesi) e 4.21 xA (assist attesi)
- 45.9 tocchi per partita con 1.6 tiri tentati di media
- 12% di conversione alla rete
- 1.1 (37%) di dribbling riusciti di media con 12.0 palloni persi a partita.
L'argentino ha giocato sul centrodestra con Gasperini in panchina.
Le statistiche di Dario Osorio in Europa LeaguePer quanto riguarda Osorio prendiamo la scorsa stagione, ma focalizzandoci sull'Europa League:
- 8 partite giocate (di cui 5 da titolare)
- 0 gol e 2 assist
- 34.0 tocchi di media a match
- 1.4 (44%) di dribbling riusciti
- 2 tiri di media per partita.
Tutti i dati citati sono estratti dal sito Sofascore.
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