Serie A, Napoli-Milan 2-2: gol e highlights del match (Video)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ieri sera, allo stadio San Paolo, è andato in scena il match tra Napoli e Milan. Un pareggio per 2-2 che ha visto in campo due delle squadre più in forma del campionato. I rossoneri sono andati in vantaggio grazie al gol di Theo Hernandez, ma gli azzurri hanno prima acciuffato il pareggio con Di Lorenzo, poi sono andati avanti con Mertens. Ma il Milan non ha mollato e ha conquistato un punto con il rigore di Kessie. Rivediamo tutto, gol e highlights, in questo video del canale ufficiale della Lega Serie A su ‘YouTube.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓