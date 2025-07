Pasotto: “Il Milan è più o meno in alto mare sul mercato a questo punto”

Qual è la situazione? "A poco più di un mese dal primo impegno ufficiale – il 17 agosto col Bari in Coppa Italia – e a meno di una settimana dalla partenza per la tournée orientale, Allegri si ritrova ad allenare in massima parte giocatori che c’erano già o che sono tornati ma non rimarranno. Ricci è l’unica faccia nuova formalizzata, Modric lo sarà domani ma si aggregherà al gruppo soltanto ai primi di agosto e la rosa presenta lacune evidenti e importanti. Soprattutto nelle coordinate basse delle fasce. Mancano entrambi i terzini titolari, e a questo punto dell’anno non è una cosa da poco. "

Dopo la brutta figura fatta nella trattativa per Archie Brown , terzino sinistro inglese che ha preferito la corte del Fenerbahçe , la dirigenza si è rimessa sul mercato : "l'obiettivo" - spiega Pasotto - "è quindi quello di dare ad Allegri almeno uno dei due terzini titolari prima della partenza per Singapore, prevista sabato prossimo".

In questa fase, sembra che Tare e Furlani si stiano concentrando sulla fascia destra: "Il nome che sta prendendo maggiore quota nelle ultime ore è quello di Marc Pubill, 22enne spagnolo dell’Almeria. Costa circa 15 milioni, ma va detto con onestà che in realtà il preferito del Milan sarebbe Guéla Doué, fratello maggiore di Désiré: il Diavolo ha appena alzato l’offerta portandola da 15 a 18 milioni, ma la forbice è ancora ampia: lo Strasburgo ha fatto sapere di iniziare a prendere in considerazione la cosa dai 25 milioni (più bonus) in su. In via Aldo Rossi è ritenuto troppo caro anche Vanderson, brasiliano del Monaco. Si punterà quindi con decisione su Pubill".