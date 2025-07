Milan , continuano gli allenamenti di Allegri in vista della tournée estiva che porterà i rossoneri a Singapore (partenza questo sabato). Il Diavolo ha iniziato la stagione il 7 luglio, primo giorno ufficiale di raduno. E' interessante analizzare proprio gli allenamenti di Allegri. Non abbiamo avuto molte immagini in questi giorni, tranne il video del primo giorno e la sessione di tiro intensa degli attaccanti. In entrambi i casi, quello che è emerso fin dà subito è l'intensità e la cattiveria chiesta da Allegri, sia durante il primo giorno, sia durante la sessione di tiri. Non è un caso che nella giornata di ieri, Rafael Leao abbia pubblicato sui social un video molto particolare proprio dopo gli allenamenti odierni del Milan di Allegri.

Milan, Leao parla chiaro: Allegri 'spinge' durante gli allenamenti! Ecco perché è un segnale

Il video in questione ritrae Leao e Chukwueze stremati dopo gli allenamenti. L'esterno nigeriano, ansimando, recita: "Non posso parlare". Poi qualche imprecazione di entrambi e il video finisce dopo pochi secondi. Pochi secondi, comunque, molto interessanti: da queste immagini possiamo tranquillamente capire come Allegri stia cercando di spremere e spingere al massimo la squadra in questi allenamenti chiave per preparare la stagione. I rossoneri non giocheranno le coppe europee dopo l'ottavo posto in campionato, quindi gli allenamenti settimanali saranno ancora più fondamentali del solito. Allegri non ha un compito facile: il Milan arriva da una stagione del tutto negativa e non può sbagliare nulla durante la stagione che verrà.