Milan, altro che instant team! Il calciomercato e la strategia RedBird. Quando Tare ...

Milan, non si voleva costruire un 'instant team' in questa sessione di calciomercato? Igli Tare, durante un media briefing molto importante, aveva parlato di vari temi di mercato. Alla domanda se il Milan avrebbe subito puntato allo Scudetto, il ds rossonero rispose: "La storia di questo club dice tutto. Quando lavori per il Milan, il primo obiettivo è creare squadre competitive per vincere trofei. Lo racconto anche con grande entusiasmo: è un onore lavorare per un club con una storia così gloriosa, e insieme al mister daremo il massimo per raggiungere anche questo obiettivo". Il club, al momento, ha ceduto Reijnders e Theo Hernandez, e ha ufficializzato solo Ricci e Modric con tante altre trattative di mercato che stanno faticando ad andare a dama. Si era parlato di mancanza di esperienza in questa squadra: "L’anno scorso è mancata leadership e l’acquisto di Modrić serve proprio a questo". Queste le parole di Tare su Modric, ma ci si attendeva innesti di esperienza in ogni reparto, proprio per creare il fantomatico 'instant team' per vincere subito.