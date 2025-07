Milan, Pedullà: 'Vlahovic? Si può andare in fondo'. Ecco come. Su Theo ....

"La logica vuole che un club, più di altri, in Europa avrebbe bisogno di un attaccante così: il Milan". Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, parla della situazione di Vlahovic, del Milan e di Theo Hernandez nel suo editoriale per 'Sportitalia'. Ecco le sue parole: "Il Milan sarebbe la soluzione migliore per tutti. Si può andare fino in fondo? Con un minimo di buon senso sì, magari rinunciando a qualche centesimo del ricco contratto, una buonuscita da 4-5 milioni e il resto a carico del Milan per un nuovo impegno da 6-7 milioni a stagione".