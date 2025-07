Milan, Saelemaekers pronto a essere protagonista nella squadra di Allegri

Questo è ciò che riporta l'edizione odierna di Tuttosport. L'incipit dell'articolo dedicato al giocatore belga recita: "Mi chiamo Alexis e risolvo problemi sulle fasce. Saelemaekers potrebbe ritoccare così il suo curriculum, nel quale dopo due stagioni di esperienze fuori sede, prestiti in Serie A che ne hanno confermato la crescita, è tornato al Milan. Mai in un momento più propizio per giocarsi le proprie carte, verrebbe da dire".

Forse non tutti ricordano l'esordio di Saelemaekers con la maglia del Milan. 2 febbraio 2020, Milan-Hellas Verona, minuto 77. Il numero 56 entra per la prima volta sul prato di San Siro. Ruolo? Terzino destro. Il belga era appena arrivato dall'Anderlecht, comprato per essere impiegato nel doppio ruolo di esterno basso o alto a destra nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli.

Con il tecnico emiliano ha vissuto 2 stagioni e mezzo a un buon livello, prima di finire in prestito al Bologna e alla Roma. Due esperienze che lo hanno fatto crescere e che hanno sottolineato ciò che di buono aveva già fatto vedere con la maglia rossonera. Duttilità, disponibilità, buona tecnica e capacità di disimpegnarsi bene su entrambe le fasce. Un profilo che può rivelarsi parecchio utile per la prossima stagione.

Di sicuro lui ha voglia di rimanere. Su Tuttosport si legge: "La dichiarazione fatta ai canali rossoneri nel giorno del raduno non lascia spazio a molte interpretazioni. 'Sono tornato per restare'. [...] Il belga vuole conquistare anche Allegri".

I dati delle ultime due annate — Saelemaekers ha trascorso le ultime due stagioni in prestito. Entrambe molto positive, nelle quali ha collezionato un totale di 64 presenze tra campionato, Coppa Italia ed Europa League.

Nella prima al Bologna, con Thiago Motta allenatore, ha aiutato la squadra a raggiungere un traguardo storico. Quello della qualificazione in Champions League dopo 60 anni dall'ultima partecipazione, quando ancora si chiamava Coppa dei Campioni.

Nella seconda alla Roma - sotto la guida di De Rossi, Juric e poi Ranieri - ha contribuito fortemente al grande recupero dei giallorossi in Serie A, mettendo a referto 7 gol e 5 assist in 22 apparizioni. Con Claudio Ranieri in panchina, la Roma è passata dalla zona retrocessione - dove si trovava a novembre - fino al quinto posto, valevole per la qualificazione in Europa League. All'ultima giornata si è trovata addirittura a un briciolo dallo staccare il pass per la Champions.