Graziani: “Al Milan vedo idee chiare, con un assetto societario di riferimento e…”

"Il mercato è aperto il 1° luglio, siamo solo al 13. È evidente che la dirigenza non avesse certezza che Theo potesse andare via. Magari Allegri voleva la sua permanenza. Ora che è andato via ufficialmente si può cercare il sostituto. Al Milan vedo idee chiare, con un assetto societario di riferimento, con un direttore sportivo che opera in piena autonomia".