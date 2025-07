Milan, Modric: “Leao è il presente e il futuro, il 10 è suo”

Luka Modric , centrocampista giunto al Milan svincolato, dopo 13 stagioni nel Real Madrid , in questa finestra estiva di calciomercato , ha parlato in esclusiva a 'Milan TV' nella sua prima intervista da giocatore rossonero. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni su Leao e la maglia 14 .

Milan, Modric: il numero 10 e l'importanza di Leao

"Volevo stare in Europa, nel calcio che conta. Avevo tante offerte, ma quando è arrivato il Milan ero già sicuro. Tare è venuto in Croazia per presentarmi il progetto. E' stato importante, ho capito quanto mi volevano. Il Milan è uno dei primi club in Europa, deve vincere titoli, non può essere soddisfatto della mediocrità. Bisogna porsi gli obiettivi più grandi possibili: vincere titoli e competere con le migliori squadre nel mondo. Ecco perché sono qui".