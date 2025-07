Milan, ecco il piano di Allegri per liberare tatticamente Leao

In quel caso, in fase difensiva Alexis Saelemaekers scivolava a destra , consentendo a Sandro Tonali di allargarsi sulla sinistra. Il Milan si disponeva in fase difensiva con un 4-4-2: al centro Kessie e Bennacer , sugli esterni Tonali e Saelemaekers , davanti Olivier Giroud come riferimento e con Leao libero di partire in velocità. Con Allegri, il piano tattico potrebbe seguire la stessa filosofia: liberare Leao dai compiti difensivi per permettergli di esprimere tutto il suo potenziale offensivo.

Un terzino sinistro più difensivo

Inserire un centrocampista in più per coprire il buco lasciato da Leao non basta: serve anche un terzino sinistro attento in fase difensiva. Dunque, un profilo diverso dal ormai ex Theo Hernandez, che soprattutto nell'ultima stagione ha lasciato molto a desiderare in fase di non possesso. Per questo motivo, dal mercato potrebbe arrivare un giocatore meno decisivo in fase offensiva - a differenza di Theo - ma decisamente più affidabile in copertura. In questo modo si garantirebbe maggiore equilibrio alla squadra, rendendo "sostenibile" la scarsa fase difensiva di Leao. Il portoghese sarebbe così più libero di concentrarsi sull'attacco, con l’obiettivo di diventare sempre più decisivo.