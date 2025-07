Pavlovic nuovo leader difensivo? Il piano di Allegri per il suo Milan

In questo momento, il reparto difensivo del Milan è carente sulle fasce. Il pacchetto dei centrali, invece, è ben assortito. Pavlovic, Tomori, Gabbia e Thiaw se la giocheranno per due maglie da titolare. Questa dovrebbe essere la situazione a fine mercato. A meno che Thiaw non decida di lasciare Milano per proposte allettanti provenienti da Bundesliga o Premier League. Ad ora il centrale tedesco ha rifiutato sia la corte del Como sia quella del Crystal Palace e sembra intenzionato a giocarsi le sue chances in rossonero.