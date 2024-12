Primavera, Milan-Roma: Vergine e Guidi sfidano il loro passato

Lunedì, alle ore 18:45 , il Milan Primavera affronterà la Roma e sarà una partita speciale per Federico Guidi e Vincenzo Vergine . Entrambi, rispettivamente allenatore e responsabile del settore giovanile rossonero, sono stati alla Roma in passato.

Nato a Firenze nel dicembre 1976, Guidi ha iniziato ad allenare nel 1999, precisamente nel settore giovanile dell'Empoli. In tutta la sua carriera, egli ha allenato principalmente squadre giovanili prima di sedersi sulle panchine di Gubbio, Casertana e Teramo, tutte e tre allenate in Serie C. Dal 2004 al 2017 ha allenato le giovanili della Fiorentina e, con l'Under 19 viola, raggiunse la finale Scudetto. Nella stagione 2017/18 è stato CT dell'Italia Under 20.