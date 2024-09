Milan Primavera, Guidi: “Tanti complimenti ai ragazzi. Siamo soddisfatti”

Dopo la sconfitta contro il Genoa, il Milan Primavera è tornato alla vittoria, battendo l'Empoli con un sonoro 4-1 grazie ai gol di Ibrahimovic, Stalmach e una doppietta di Scotti. Mister Federico Guidi ha commentato l'ottima prestazione dei rossoneri ai microfoni dei canali ufficiali del club. Ecco le sue dichiarazioni: "I ragazzi hanno interpretato bene la partita. Oggi ci offrono, a me e al mio staff, molti spunti positivi. Meritano davvero tanti complimenti, considerando che non era facile rientrare dopo la sosta e con molti giocatori in nazionale. Il gruppo non è mai stato completamente unito e coeso, ma hanno subito trovato la giusta forma nel campionato, rispondendo alla sconfitta di Genova, che era più dovuta a nostri errori, e mostrando di aver compreso e corretto quegli sbagli".