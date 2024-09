Ecco le probabili formazioni di Milan-Liverpool: Paulo Fonseca può contare su tre rientri di fondamentale importanza in Champions League

Nella giornata di domani, martedì 17 settembre , alle ore 21:00 , lo stadio 'San Siro' di Milano ospiterà il match tra il Milan di Paulo Fonseca e il Liverpool di Arne Slot , valevole per la 1^ giornata della Champions League 2024/2025 , di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. Dopo il successo ampio contro il Venezia , per i rossoneri è tempo di alzare il livello. Sulla strada del Diavolo ci sono i Reds, usciti malconci dalla sfida contro il Nottingham Forest .

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport' tecnico Paulo Fonseca dovrebbe ritrovare ben tre titolari dal 1'. Tra i pali ci sarà come di consueto Mike Maignan, mentre in difesa dovrebbero giocare Davide Calabria a destra (al posto di Emerson Royal) e Theo Hernandez a sinistra. I due centrali saranno invece Fikayo Tomori (che rileva l'ottimo Matteo Gabbia) e Strahinja Pavlovic. A centrocampo dovrebbero giocare Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders. In attacco, invece, Alvaro Morata (favorito su Tammy Abraham) sarà il riferimento avanzato, e alle sue spalle ci saranno Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek e Rafael Leao.