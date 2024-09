Calciomercato Milan – Perché è saltato Rabiot? Ecco svelato il retroscena

Adrien Rabiot, centrocampista francese, è ormai ad un passo dal Marsiglia, nonostante sia stato seguito in estate anche dal Milan e nelle ultime ore è emerso un retroscena sul suo mancato arrivo. Ma procediamo con ordine. Qualche mese fa l'ex PSG ha concluso di fatto il suo cammino alla Juventus, decidendo di non rinnovare il proprio contratto con i bianconeri. Una scelta condivisibile, anche se non aveva un club pronto a fare pazzie per lui. Nella giornata di ieri, domenica 15 settembre, l'OM ha comunicato di aver raggiunto un accordo per due anni con il transalpino e il trasferimento sarà ufficiale dopo le visite mediche.