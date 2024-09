Milan, quasi fatta per il rinnovo di Maignan: ecco cosa filtra e le prime cifre

Negli ultimi giorni uno dei temi più caldi in casa Milan è senza dubbio quello relativo al rinnovo di Mike Maignan , di cui sono emerse le prime cifre. Qualche mese fa si era parlato di un contatto tra le parti non andato a buon fine. Inizialmente, infatti, le richieste del francese e del suo entourage erano molto distanti dalla proposta del club rossonero. Questo nonostante la volontà di tutte le parti in causa di proseguire insieme il proprio cammino.

Le ultime informazioni in merito le ha fornite Nicolò Schira. Il noto giornalista ed esperto di calciomercato, in un post pubblicato sul proprio profilo 'X', ha spiegato come ci siano stati colloqui positivi tra il Milan e gli agenti di Mike Maignan. I rossoneri sarebbero fiduciosi di completare l'accordo nelle prossime settimane per il rinnovo. L'estensione del contratto potrebbe avvenire fino al 2028 e a 6 milioni di euro all'anno.