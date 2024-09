Su come vede Youssouf Fofana: "E' arrivato più tardi. Non abbiamo avuto tanto tempo per lavorare con lui ed averlo perfetto. Fa un ruolo diverso rispetto a quello che faceva nel Monaco. Sta migliorando, sta imparando dettagli importanti. E' in crescita, è un giocatore in cui credo molto. Sarà molto importante per la squadra, ma è arrivato adesso, ha bisogno di tempo per adattarsi alla Serie A, che è diversa dal campionato francese".