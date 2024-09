Ecco le probabili formazioni di Lucchese-Milan Futuro: Daniele Bonera dovrebbe proporre l'attacco pesante per la sfida di Serie C

Nella giornata di domani, lunedì 30 settembre, il Milan Futuro scenderà per la 7^ giornata del campionato di Serie C e lo farà contro la Lucchese, match di cui riportiamo di seguito le probabili formazioni. La squadra di Daniele Bonera dopo un inizio di campionato non proprio perfetto, ha conquistato un successo importantissimo contro la SPAL, che ha ridato aria alla classifica. Una vittoria in cui si è segnato per la prima volta su azione, cosa che non era mai avvenuta finora. I prossimi tre punti potrebbero arrivare al 'Porta Elisa'.