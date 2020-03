Pioli, ora la missione più difficile: restituire serenità al suo Milan

NEWS MILAN – Si riparte. Finalmente, verrebbe da dire, seppur senza pubblico, come l’emergenza coronavirus nel nostro Paese impone per tutelare al massimo la salute dei cittadini. Riparte il calcio italiano, riparte il Milan di Stefano Pioli che, domenica a ‘San Siro‘, affronterà il Genoa nel recupero della 26^ giornata di Serie A, sfida saltata nello scorso weekend.

Tante, troppe cose sono successe, però, in questo breve lasso di tempo, per far sì che la partita abbia l’aria di una gara come tutte le altre. Ci eravamo lasciati sabato 22 febbraio, a Firenze, con il pareggio (1-1) del ‘Franchi‘ arrivato tra mille polemiche arbitrali per la direzione di gara di Gianpaolo Calvarese.

Quindi, il rinvio della gara contro i rossoblu in campionato e quello della semifinale di ritorno di Coppa Italia, all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus, in una situazione che ha avuto quasi del surreale, con il Milan arrivato nel ritiro di Leini (TO) salvo poi ripartire qualche ora più tardi viste le disposizioni del Prefetto sul rinvio del match a data da destinarsi.

Nel frattempo, logicamente, la squadra si è allenata agli ordini di Pioli, navigando, però, a vista senza avere alcuna certezza sul futuro sportivo. Il problema, vero, è che a ‘Casa Milan‘, contemporaneamente, si è giocata e si sta giocando un altro importante match sul fronte del management del club di Via Aldo Rossi. La storia è nota a tutti: il fondo Elliott Management Corporation ha, di fatto, licenziato il Chief Football Officer Zvonimir Boban.

Motivo? Il dirigente croato, in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport‘, ha affondato il colpo contro l’amministratore delegato Ivan Gazidis, uomo di fiducia di Elliott, per aver contattato, agendo alle spalle dello stesso Boban e del direttore tecnico Paolo Maldini, il tedesco Ralf Rangnick come nuovo allenatore per la prossima stagione. Gazidis ha ‘invaso’ il campo di Boban, che ha sbottato e chiesto un confronto alla proprietà.

Risultato? Elliott ha silurato Boban e si è tuttora in attesa di capire cosa vorrà fare Maldini, diviso tra la lealtà all’amico Zorro e quella, secolare, al Diavolo. Nel tritacarne è finito anche il povero Pioli, il cui lavoro, finora, è stato giudicato molto positivamente da Boban e Maldini (arrivò con la squadra al 14° posto, oggi è alle soglie dell’Europa League), ma, evidentemente, non così bene da Gazidis, il quale ha già pensato con chi sostituirlo.

Sarà stato difficile, a Milanello, tenere schermata la squadra da tutti questi accadimenti, anche perché, nel frattempo, si è anche diffusa la voce, insistente, che avrebbe visto Pioli rassegnare la proprie dimissioni lasciando i rossoneri senza guida proprio sul più bello. Nulla di più vero. Pioli non lascerà il Milan, concluderà la stagione con il grande professionismo e dedizione al lavoro che, da sempre, lo contraddistingue.

Ora, però, per lui viene la missione più difficile, ovvero restituire serenità e tranquillità ai suoi ragazzi, che affronteranno il rush finale della stagione senza l’apporto dei propri sostenitori per almeno un mese, nonché senza alcuna certezza del domani. E questo, forse, è lo scoglio più imponente da superare. Spetterà all’enorme bravura di Pioli, in qualità di gestore del gruppo, far sì che il Milan riprenda l’ottimo ruolino di marcia avuto nel 2020 (derby escluso).

In questo, ne siamo certi, lo aiuteranno Alessio Romagnoli e compagni. La squadra rossonera, infatti, è tutta schierata con l'allenatore, con il quale ha instaurato un rapporto solido e profondo. Intanto, l'attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic, stella di questo Milan, ha lanciato, via social, un piccolo indizio sul proprio futuro professionale

