Venezia-Milan 0-1: subito gol di Ibrahimovic | LIVE NEWS

Alle ore 12:30 c'è Venezia-Milan al 'Penzo': ecco, LIVE, la diretta testuale della partita dei rossoneri di Stefano Pioli

GOOOL DI IBRAHIMOVIC!!! - Subito Milan in vantaggio! Palla lunga sulla sinistra per Rafael Leao che arriva sul fondo e mette in mezzo. Ibrahimovic da due passi mette dentro.

Cross dalla sinistra che quasi trova Kalulu pronto a spingerla in porta di testa, ma Romero blocca in due tempi, anticipando anche Bakayoko.

Dopo aver iniziato il 2022 nel migliore dei modi, ora il Milan cerca continuità a Venezia, dove arrivano gli stessi uomini, rimaneggiati, che hanno vinto però pochi giorni fa. C'è la possibilità di passare in testa alla classifica, seppure con due partite in più. Occhio però, perché la formazione veneta è forte e soprattutto capace di mettere in difficoltà.

L'arrivo della Curva Sud Milano, cuore del tifo rossonero, in Laguna per Venezia-Milan, partita della 21^ giornata della Serie A 2021-2022

Theo Hernández e Sandro Tonali, entrambi in campo dopo in Venezia-Milan, giocheranno al 'Penzo' sotto diffida. Al prossimo giallo, squalifica

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti al 'Penzo' dove alle ore 12:30 si disputerà Venezia-Milan, partita della 21^ giornata della Serie A 2021-2022. Seguite con noi il LIVE testuale di Venezia-Milan, per non perdervi neanche un'azione, in diretta, del match dei rossoneri di Stefano Pioli. Nel frattempo, ecco tutte le news sulla gara minuto per minuto fino al fischio d'inizio!