Probabili formazioni Venezia-Milan: tre cambi per i rossoneri di Pioli

Le probabili formazioni di Venezia-Milan, 'lunch match' della 21^ giornata di Serie A: le possibili scelte di Paolo Zanetti e Stefano Pioli

QUI VENEZIA - Un solo dubbio per Paolo Zanetti , tecnico dei lagunari, che riguarda il suo attacco. Il ballottaggio è tra David Okereke e Dennis Johnsen . A centrocampo esordio per l'ultimo acquisto Mickaël Cuisance , prelevato a titolo definitivo la scorsa settimana dal Bayern Monaco.

QUI MILAN - Un dubbio anche per Stefano Pioli, tecnico dei rossoneri, e più precisamente sulla trequarti. Chi partirà dall'inizio tra Alexis Saelemaekers e Junior Messias? Favorito il primo. Per il resto, Tiémoué Bakayoko in mezzo vicino a Sandro Tonali e Zlatan Ibrahimović punto di riferimento in attacco.