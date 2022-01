Venezia-Milan, Tonali: “Capitano? Ci penserò in futuro, oggi c’è Theo”

Sandro Tonali, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Venezia-Milan, partita della 21^ giornata della Serie A 2021-2022

Se gli piacerebbe essere il capitano del Milan del futuro: "Per ora non ci penso, oggi il capitano non c'è, ma c'è Theo che è che sta dimostrando grande coraggio. Ci penserò in futuro".