Venezia-Milan, Leao come Henry: Pioli ci scommette | Serie A News

Rafael Leao, nella conferenza di presentazione di Venezia-Milan, paragonato da Stefano Pioli a Thierry Henry. Può diventare come il francese?

Daniele Triolo

Rafael Leao, attaccante rossonero, dovrebbe scendere in campo dall'inizio in Venezia-Milan, partita della 21^ giornata della Serie A 2021-2022, in programma alle ore 12:30. Il talento cristallino dell'attaccante portoghese, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, sarà l'arma in più del Milan di Stefano Pioli per il resto della stagione.

La cavalcata che, contro la Roma, ha portato i rossoneri sul 3-1 ha scatenato, nelle ultime ore, paragoni pesanti con importanti attaccanti del passato. A chi può somigliare, però, veramente Rafael Leao? Alla vigilia di Venezia Milan il tecnico rossonero Pioli, in conferenza stampa a Milanello, ha fornito la sua personale 'visione' dello sviluppo potenziale della carriera del suo numero 17.

"Mi ricorda tanto Thierry Henry all'inizio della sua carriera, quando partiva da sinistra per poi accentrarsi", la confessione di Pioli su Leao. "Credo che debba convincersi e lavorare tanto sulla sua testa per cercare di essere ambizioso. Uno con i suoi mezzi deve pensare di arrivare sul tetto del mondo, ma il talento non è sufficiente. Ha capito che deve lavorare in un certo modo".

Tornato al gol contro la Roma, dopo essere partito dalla panchina, Leao sta tornando in forma. Venezia-Milan gli servirà per mettere minuti nelle gambe in vista anche dei prossimi incontri di fine gennaio e inizio febbraio contro Juventus e Inter. "Si sta avvicinando al 100% - ha chiosato Pioli sul portoghese -, ma ha bisogno ancora di minutaggio. Credo che debba continuare a lavorare con ambizione, può diventare un giocatore forte nel panorama europeo e mondiale". Ecco come e dove vedere Venezia-Milan in tv o in diretta streaming >>>