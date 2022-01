Venezia-Milan, sfida senza il ‘quasi ex’ Caldara | Serie A News

Mattia Caldara è squalificato per Venezia-Milan di oggi al 'Penzo'. Il suo cartellino è dei rossoneri, ma ci ha giocato soltanto due partite

Mattia Caldara non disputerà Venezia-Milan , partita della 21^ giornata della Serie A 2021-2022 in programma alle ore 12:30 al 'Penzo'. Questo perché, essendo andata 'sub judice' la partita Salernitana-Venezia dello scorso turno di campionato, Caldara dovrà scontare il suo turno di squalifica proprio contro i rossoneri di Stefano Pioli . Lo ha ricordato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Il direttore sportivo Mattia Collauto, però, ha blindato Caldara in Laguna. Salta, però, l'incrocio con il Milan di cui è 'quasi ex'. Sebbene, infatti, sia di proprietà rossonera, Caldara, dal 2018 ad oggi, ha giocato appena 2 partite con la maglia del Diavolo (una in Europa League contro il Dudelange, una in Coppa Italia contro la Lazio) a causa di tanti infortuni e scelte tecniche. Ecco come e dove vedere Venezia-Milan in tv o in diretta streaming >>>