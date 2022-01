Venezia-Milan, Theo Hernández e Tonali in diffida | Serie A News

Theo Hernández e Sandro Tonali, entrambi in campo dopo in Venezia-Milan, giocheranno al 'Penzo' sotto diffida. Al prossimo giallo, squalifica

Daniele Triolo

Theo Hernández e Sandro Tonali saranno in campo, alle ore 12:30, al 'Penzo' per Venezia-Milan, partita della 21^ giornata della Serie A 2021-2022. 'Tuttosport' oggi in edicola, però, ha ricordato come entrambi giochino sotto diffida. Pertanto, al prossimo cartellino giallo, il terzino sinistro francese e il centrocampista italiano saranno squalificati per un turno.

Il prossimo impegno dei rossoneri è in programma lunedì 17 gennaio, alle ore 18:30, ovvero Milan-Spezia a 'San Siro'. Il Diavolo spera che, per quella partita, sia rientrato qualcuno dei giocatori attualmente fuori per CoVid (Ciprian Tătărușanu, Davide Calabria, Fikayo Tomori, Alessio Romagnoli e Samu Castillejo) di modo da poter eventualmente ovviare all'assenza di Theo e/o Tonali.

Anche perché sarebbe meglio che i due, pilastri del Milan di Stefano Pioli, ci fossero per i successivi impegni, Milan-Juventus del 23 gennaio e Inter-Milan del 6 febbraio. Ecco come e dove vedere Venezia-Milan in tv o in diretta streaming >>>