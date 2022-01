Venezia, Poggi: “Dovevano darci lo 0-3 a tavolino con la Salernitana”

Paolo Poggi, dirigente arancioneroverde, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Venezia-Milan, partita della 21^ giornata della Serie A 2021-2022

Sulla partita non giocata contro la Salernitana: "Non siamo felicissimi perché abbiamo rispettato le regole, quello che ci è stato chiesto. Dopo ci siamo posti delle domande com'è giusto che sia. La domanda è perché siamo stati costretti ad andare a Salerno, a partire senza i due squalificati e perché ancora oggi questi giocatori non possano giocare questa partita. Avevamo chiesto la stessa correttezza che abbiamo usato noi. Abbiamo subito un doppio danno per il mancato 0-3 a tavolino. Questa è una irregolarità nei nostri confronti".