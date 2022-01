Venezia-Milan, Tonali: “Non siamo una squadra che molla”

Tonali, giocatore rossonero, ha parlato a DAZN prima di Venezia-Milan, partita della 21^ giornata della Serie A 2021-2022.

Il giocatore rossonero Sandro Tonali ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Venezia-Milan, partita della 21^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni: "Dosare le energie il mister non vuole sentirlo. Bisogna dimenticare la scorsa e ripartire al massimo. Tutte le partite sono importanti e questa è la più importante. Dobbiamo fare ciò che abbiamo sempre fatto. Non dimostrare a nessuno, ma a noi stessi che ce la possiamo fare e che non siamo una squadra che molla. Ce lo diciamo dall'inizio e anche quando abbiamo avuto momenti difficili, abbiamo subito ripreso la marcia dalla partita dopo". Ecco dove e come vedere Venezia-Milan in tv o in diretta streaming >>>