Venezia-Milan, Ibrahimovic a caccia dei 100 gol rossoneri | Serie A News

Zlatan Ibrahimovic, titolare oggi in Venezia-Milan, è a quota 91 reti con la maglia del Diavolo. Il suo obiettivo è arrivare alla tripla cifra

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic giocherà titolare alle ore 12:30 al 'Penzo', dove è in programma Venezia-Milan, partita della 21^ giornata della Serie A 2021-2022. Lo ha ricordato 'Tuttosport' oggi in edicola. Ibrahimovic, entrato dalla panchina giovedì scorso contro la Roma, ha fornito a Rafael Leao un bell'assist, di petto, per il gol del definitivo 3-1. Finendo, quindi, per risultare come al solito decisivo.

Ibra, però, ha anche fallito, in pieno recupero, il secondo calcio di rigore di giornata in favore dei rossoneri, concesso per un fallo di Gianluca Mancini sullo stesso Leao. 'Perdonato' da mister Stefano Pioli, Ibrahimovic in Venezia-Milan scenderà dunque in campo dal 1', lasciando, verosimilmente, il palcoscenico ad Olivier Giroud in occasione della prossima partita di Coppa Italia a 'San Siro' contro il Genoa.

Il quotidiano torinese ha ricordato come Zlatan, in questa stagione, stia inseguendo un prestigioso traguardo: le 100 reti totali con la maglia del Milan. Finora l'attaccante svedese, 40 anni compiuti lo scorso 3 ottobre, ne ha siglate 91 in 148 partite con il Diavolo. La strada, certo, è ancora lunga, ma Ibra ha tutte le qualità per arrivarci già entro la fine di quest'annata. E quanto pesano, a questo punto, nel suo score, i sette rigori falliti con i rossoneri ... Ecco come e dove vedere Venezia-Milan in tv o in diretta streaming >>>