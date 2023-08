Serie A – Milan-Torino: la diretta testuale della partita | LIVE NEWS

Il pullman dei rossoneri di Stefano Pioli è arrivato da pochi minuti a 'San Siro'. Alle ore 20:45 tutti in campo per Milan-Torino! Il video dell'arrivo del Diavolo allo stadio dal nostro inviato sul posto, Stefano Bressi

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti a 'San Siro' per Milan-Torino, partita della seconda giornata della Serie A 2023-2024. Restate con noi per il LIVE del match e, nel frattempo, ecco a voi tutte le news - minuto per minuto - per l'avvicinamento dei rossoneri di Stefano Pioli alla sfida contro i granata di Ivan Jurić.