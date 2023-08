Milan-Torino, Tomori: “Che tifo qui allo stadio! Sui nuovi acquisti …”

Fikayo Tomori, difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima di Milan-Torino, partita della 2^ giornata della Serie A 2023-2024 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio di 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Cosa ho detto ai nuovi compagni dell'emozione che si prova a giocare a 'San Siro'? Che è difficile da spiegare, devi essere qui per sentire il tifo che c'è allo stadio. Loro sono contenti di giocare qui per la prima volta. Vogliamo vincere, vogliamo dimostrare che siamo una squadra forte con i nuovi acquisti". Dove e come vedere Milan-Torino in tv o in diretta streaming >>>