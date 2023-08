Milan, Giroud e l’eredità di Ibra: Olivier resta fondamentale

In carriera, tra club e Nazionale, continua il quotidiano, Giroud ha totalizzato 322 gol. Un anno fa, il 27 agosto, ha festeggiato il gol numero 300. Questa sera cercherà di allungare la striscia col Torino. Al momento il Milan ha Okafor e il giovane Colombo, non delle vere e proprio alternative al francese. Il Milan sta monitorando alcuni giovani centravanti, ma sempre con la precisa idea di inserire l’eventuale rinforzo come vice-Giroud con la possibilità di un posto da titolare tra dodici mesi. Anche perché Olivier migliora stagione dopo stagione. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, la speranza di Pioli per l'attaccante