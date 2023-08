Calciomercato Milan – Capitolo attaccante: “Pioli si aspetta…”

Mancano pochi giorni alla conclusione del calciomercato estivo e il Milan, in questo lasso di tempo, sarà sicuramente protagonista con i suoi dirigenti, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. Il club di Via Aldo Rossi ha già piazzato ben nove colpi in questa sessione di trattative e sistemato tanti calciatori che non rientravano più nel progetto tecnico di Stefano Pioli. Ora, però, è il momento di completare l'opera. Vediamo quali sono le intenzioni di Furlani e Moncada reparto per reparto.