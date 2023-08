Milan-Torino, Reijnders al centro: l’importanza dell’olandese

Il Milan quindi gli chiede due lavori in uno: Reijnders è utile in costruzione e venti metri più avanti, sulla trequarti. Pioli tiene i suoi esterni larghi e chiede a entrambi di giocare uno contro uno. Vale con Pulisic, che comincerà la partita, e ancora di più con Chukwueze, che la chiuderà. Con i terzini in posizione centrale. L’incrocio col Toro non è banale. Il Milan di Pioli contro il Torino di Juric ha faticato spesso e perso due volte nell’ultimo anno. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, la speranza di Pioli per l'attaccante