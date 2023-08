Milan-Torino, la carica di Theo Hernandez: “Sempre Milan”

In vista della sfida di questa sera tra il Milan e il Torino , Theo Hernandez ha postato sui social tutta la sua voglia per la gara in programma alle 20:45. Ecco il suo tweet.

"Sempre San Siro. Sempre Milan". Il terzino ha pubblicato una sua foto a San Siro suonando tutta la carica per la sfida di questa sera al Meazza che sarà la prima ufficiale in casa per la stagione 2023-24. I rossoneri arrivano dopo la prima giornata e la vittoria per 0-2 sul campo del Bologna. LEGGI ANCHE: Milan-Torino, ecco le probabili formazioni per la sfida di San Siro